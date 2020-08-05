Расписание игрового дня НХЛ на 5 августа
Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся четыре матча розыгрыша Кубка Стэнли.
19:00 (мск). «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 19:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
21:30. «Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз».
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 21:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
03:00. «Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
06 августа 2020, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
05:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз».
НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
06 августа 2020, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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