Овечкин вошёл в жюри премии губернатора Московской области. Приз — 1 млн рублей

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в жюри премии «Мы рядом», вручаемой губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.



«Уже начал отсматривать заявки участников, их очень много, но выбрать надо лучших, ведь победители получат по 1 миллиону рублей за свои добрые дела», — написал Овечкин в «Инстаграме».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.