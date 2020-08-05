Вей: в СКА всё организовано на высочайшем уровне, рад оказаться в таком клубе

Нападающий Линдей Вей прокомментировал свой первый матч в составе петербургского СКА. «Армейцы» обыграли «Локомотив» со счётом 6:0.



«Как меня приняли в команде? Отлично! Все игроки и персонал прекрасно меня встретили. В СКА всё организовано на высочайшем уровне, я очень рад оказаться в таком клубе



Мне понравилось. Мы довольно медленно начали встречу, но постепенно начали действовать лучше. К тому же наш вратарь провёл очень хороший матч. Всё это помогло нам добиться такого результата. В начале встречи пытались найти свою игру, наш вратарь несколько раз нас выручил, это сильно помогло. Думаю, если мы продолжим работать в том же духе, то к старту регулярного чемпионата подойдём в хорошей форме», — приводит слова нападающего официальный сайт клуба.