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Вей: в СКА всё организовано на высочайшем уровне, рад оказаться в таком клубе

Вей: в СКА всё организовано на высочайшем уровне, рад оказаться в таком клубе
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Линдей Вей прокомментировал свой первый матч в составе петербургского СКА. «Армейцы» обыграли «Локомотив» со счётом 6:0.

«Как меня приняли в команде? Отлично! Все игроки и персонал прекрасно меня встретили. В СКА всё организовано на высочайшем уровне, я очень рад оказаться в таком клубе

Мне понравилось. Мы довольно медленно начали встречу, но постепенно начали действовать лучше. К тому же наш вратарь провёл очень хороший матч. Всё это помогло нам добиться такого результата. В начале встречи пытались найти свою игру, наш вратарь несколько раз нас выручил, это сильно помогло. Думаю, если мы продолжим работать в том же духе, то к старту регулярного чемпионата подойдём в хорошей форме», — приводит слова нападающего официальный сайт клуба.

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