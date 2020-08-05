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Бриндамор: великие игроки умеют вытаскивать свою игру на новый уровень, и Ахо это доказал

Бриндамор: великие игроки умеют вытаскивать свою игру на новый уровень, и Ахо это доказал
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги третьего матча квалификации Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:1, 3-0 в серии).

«Никогда не сдаваться — один из главных компонентов нашей идентичности. За всё время здесь я, пожалуй, и не вспомню матча, в котором мы были ужасны от начала до конца. Сегодня в первых двух периодах „Рейнджерс“ были лучше нас, и за это перед ними стоит снять шляпу. Но рано или поздно мы всегда находим способ раскочегариться. Великие игроки умеют, когда нужно, вытаскивать свою игру на новый уровень, и Себастьян Ахо снова это доказал. Сегодня был день, когда лучшими игроками должны были быть наши лучшие игроки, и Ахо это сделал», — цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

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