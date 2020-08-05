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«Флорида» победила «Нью-Йорк Айлендерс», счёт в серии стал 1-2

«Флорида» победила «Нью-Йорк Айлендерс», счёт в серии стал 1-2
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» и «Флорида Пантерз» провели третий матч серии плей-ин. Победу со счётом 3:2 одержала команда Джоэля Кенневилля. Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Флориды» Эрик Хаула, ему ассистировал российский форвард Евгений Дадонов. Ближе к перерыву «островитяне» отыгрались усилиями нападающего Жана-Габриэля Пажо. На старте третьего периода «пантеры» обеспечили себе преимущество в два гола, точные броски удались форвардам Майку Хоффману и Брайану Бойлу. В концовке «островитяне» сократили разрыв до минимума усилиями Брока Нельсона, но отыграться не смогли.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 19:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Хаула (Дадонов, Хоффман) – 24:02' (5x4)   1:1 Пажо (Бовиллье) – 36:26' (5x5)   2:1 Хоффман (Яндл, Барков) – 40:41' (5x4)   3:1 Бойл – 42:48' (5x5)   3:2 Нельсон (Пулок, Тэйвз) – 58:33' (6x5)
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