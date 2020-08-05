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Карнаухов — о прошлом сезоне: у ЦСКА была хорошая возможность выиграть второй кубок подряд

Карнаухов — о прошлом сезоне: у ЦСКА была хорошая возможность выиграть второй кубок подряд
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов поделился впечатлениями от подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Минувший сезон остался в прошлом, как и мысли о нём. Сначала было обидно немного, была хорошая возможность выиграть второй кубок подряд. Но мы ничего не решали, а здоровье болельщиков и хоккеистов важнее. Сейчас всё будет по-другому, и назад смотреть нет смысла. Всё в прошлом.

Тренировочный процесс идет в полноценном режиме. Все всё понимают, всё знают – это привычный рабочий процесс перед стартом сезона. Требования тренерского штаба нам известны. Главная цель на сезон – помогать команде выигрывать и побеждать. Всё остальное – второстепенно», — цитирует форварда официальный сайт ЦСКА.

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