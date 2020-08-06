«Аризона» обыграла «Нэшвилл» и повела в серии со счётом 2-1

Клубы Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» и «Нэшвилл Предатоз» провели третий матч серии плей-ин. Победу со счётом 3:1 одержала команда Рика Токкетта. Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу «Аризоны».
Счёт во встрече был открыт на шестой минуте, точный бросок сделал нападающий «Аризоны» Кристиан Дворак. В середине второго периода «Нэшвилл» восстановил равновесие в счёте, шайбу забросил форвард Виктор Арвидссон. На 48-й минуте «Аризона» вновь вышла вперёд, гол в актив записал нападающий Конор Гарланд. Вскоре форвард Тейлор Холл упрочил преимущество «койотов». Окончательный счёт установил Карл Сёдерберг.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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