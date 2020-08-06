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«Аризона» обыграла «Нэшвилл» и повела в серии со счётом 2-1

«Аризона» обыграла «Нэшвилл» и повела в серии со счётом 2-1
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» и «Нэшвилл Предатоз» провели третий матч серии плей-ин. Победу со счётом 3:1 одержала команда Рика Токкетта. Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 2-1 в пользу «Аризоны».

Счёт во встрече был открыт на шестой минуте, точный бросок сделал нападающий «Аризоны» Кристиан Дворак. В середине второго периода «Нэшвилл» восстановил равновесие в счёте, шайбу забросил форвард Виктор Арвидссон. На 48-й минуте «Аризона» вновь вышла вперёд, гол в актив записал нападающий Конор Гарланд. Вскоре форвард Тейлор Холл упрочил преимущество «койотов». Окончательный счёт установил Карл Сёдерберг.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
05 августа 2020, среда. 21:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Дворак (Яльмарссон, Холл) – 05:09' (5x5)   1:1 Арвидссон (Форсберг, Джохансен) – 27:31' (5x5)   2:1 Гарланд (Степан, Келлер) – 47:08' (5x5)   3:1 Холл (Кессел, Экман-Ларссон) – 55:38' (5x4)   4:1 Сёдерберг – 58:06' (en)

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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