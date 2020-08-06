«Колорадо» разгромил «Даллас», у Наместникова — гол и "+1"

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч посева 1/4 финала Запада плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась уверенной победой «Колорадо» со счётом 4:0.

В первом периоде отличились Кейл Макар и Йоонас Донской, во втором шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников, а четвёртый гол «Эвеланш» записал на свой счёт Андре Бураковски.

Наместников провёл на льду 12 минут 53 секунды при показателе полезности "+1". Другой форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отыграл 14 минут 19 секунд, результативными действиями не отметился. Защитник Никита Задоров провёл на льду 16 минут 17 секунд, также без результативных действий.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отыграл 16 минут 27 секунд и заработал одно удаление. Денис Гурьянов провёл на площадке 13 минут 22 секунды.