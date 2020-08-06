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3 очка Драйзайтля не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Чикаго»

3 очка Драйзайтля не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся третий матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой «Блэкхоукс» со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0).

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, в активе которого 3 (2+1) очка. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи. Дубль в составе «Блэкхоукс» оформил Джонатан Тэйвз. Голкипер победителей Кори Кроуфорд отразил 25 бросков из 28.

Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу «Чикаго» серии до трёх побед. Следующий матч между «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз» состоится завтра, 7 августа.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
06 августа 2020, четверг. 05:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мяяття (Кейн, Хаймор) – 09:14' (5x5)   1:1 Драйзайтль (Эннис) – 09:42' (5x5)   2:1 Тэйвз (Дак, Дебринкэт) – 19:55' (5x3)   2:2 Драйзайтль (Беннинг) – 24:07' (5x5)   2:3 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 39:52' (5x4)   3:3 Хаймор (Куккук, Мяяття) – 54:13' (5x5)   4:3 Тэйвз (Мёрфи, Кит) – 58:44' (5x5)
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