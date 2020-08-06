3 очка Драйзайтля не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Чикаго»

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся третий матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой «Блэкхоукс» со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 2:0).

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль, в активе которого 3 (2+1) очка. Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник «Чикаго» Коннор Мёрфи. Дубль в составе «Блэкхоукс» оформил Джонатан Тэйвз. Голкипер победителей Кори Кроуфорд отразил 25 бросков из 28.

Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу «Чикаго» серии до трёх побед. Следующий матч между «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз» состоится завтра, 7 августа.