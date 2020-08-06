Сидни Кросби вышел на восьмое место по очкам в плей-офф НХЛ
В третьем матче серии плей-ин в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» играл с «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:3.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей, благодаря которой вышел на восьмое место по очкам в плей-офф НХЛ. В активе канадского форварда стало 189 очков за карьеру в матчах Кубка Стэнли, и он обошёл по очкам Джо Сакика и Дага Гилмора (оба — по 188 баллов). Следующей целью для Сидни является результат Бретта Халла (190).
Первое место занимает Уэйн Гретцки (382), на втором месте располагается Марк Мессье (295), топ-3 замыкает Яри Курри (233).
Капитан «Питтсбурга» Кросби вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ, догнав Хоу
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