Сидни Кросби вышел на восьмое место по очкам в плей-офф НХЛ

В третьем матче серии плей-ин в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» играл с «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 4:3.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей, благодаря которой вышел на восьмое место по очкам в плей-офф НХЛ. В активе канадского форварда стало 189 очков за карьеру в матчах Кубка Стэнли, и он обошёл по очкам Джо Сакика и Дага Гилмора (оба — по 188 баллов). Следующей целью для Сидни является результат Бретта Халла (190).

Первое место занимает Уэйн Гретцки (382), на втором месте располагается Марк Мессье (295), топ-3 замыкает Яри Курри (233).