Тренер «Бостона»: мы уже не сможем получить первый или второй посев. Это просто отстой
Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал тот факт, что его команда лишилась возможности стать лучшей командой в Восточной конференции по итогам группового турнира.
«Я не собираюсь лгать вам. Это просто отстой. Мы знали правила игры и понимали, то можем получить часть того преимущества, которое у нас было в регулярном чемпионате. Предпочёл бы я занять первый или второй посев? Несомненно», — цитирует Кэссиди MSN.
«Бостон» проиграл два матча на старте группового турнира. Сначала подопечные Кэссиди уступили «Филадельфии Флайерз» (1:4), а затем проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3). В заключительном матче раунда Робин «Брюинз» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоится 9 августа.
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