В сезоне-2020/2021 в МХЛ будет играть «Академия имени Михайлова»

В сезоне-2020/2021 в Молодёжной хоккейной лиге будет играть «Академия имени Михайлова», сообщается на официальном сайте организации.
История современной «Академии имени Михайлова» началась в 2011 году: в Новомосковске была создана детско-юношеская спортивная школа «Виктория». В 2015 году шефство над школой взяла компания «Полипласт».
«Академия Михайлова» работает в рамках программы развития хоккея Тульской области. Согласно ей, команда отвечает за развитие профессионального спорта в регионе, и вступление команды в МХЛ – один из важнейших этапов этого развития.
Концентрация на развитии своих воспитанников не отменяет турнирных задач. Последние два сезона новомосковская команда выступала в первенстве НМХЛ и оба раза пробивалась в плей-офф Кубка регионов.
- 6 августа 2020
-
13:01
-
12:47
-
12:35
-
12:25
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:31
-
10:20
-
09:51
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
08:35
-
08:23
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
07:59
-
07:43
-
07:25
-
07:11
-
06:52
-
06:37
-
06:26
-
06:25
-
05:50
-
05:31
-
04:27
-
03:33
-
02:11
-
00:27
-
00:12