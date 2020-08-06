В сезоне-2020/2021 в МХЛ будет играть «Академия имени Михайлова»

В сезоне-2020/2021 в Молодёжной хоккейной лиге будет играть «Академия имени Михайлова», сообщается на официальном сайте организации.

История современной «Академии имени Михайлова» началась в 2011 году: в Новомосковске была создана детско-юношеская спортивная школа «Виктория». В 2015 году шефство над школой взяла компания «Полипласт».

«Академия Михайлова» работает в рамках программы развития хоккея Тульской области. Согласно ей, команда отвечает за развитие профессионального спорта в регионе, и вступление команды в МХЛ – один из важнейших этапов этого развития.

Концентрация на развитии своих воспитанников не отменяет турнирных задач. Последние два сезона новомосковская команда выступала в первенстве НМХЛ и оба раза пробивалась в плей-офф Кубка регионов.