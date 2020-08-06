Клинкхаммер: состав минского «Динамо» знаю только по новостям

Канадский нападающий Роб Клинкхаммер рассказал о возвращении в минское «Динамо».
«Пока знаю состав команды только по новостям. Знаю, что много молодёжи, им нужно будет пройти путь становления во взрослом хоккее. Где-то даже через боль. Думаю, парни к этому готовы, жду интересный сезон. Жду, когда со всеми в команде познакомлюсь. Надеюсь, мы будем биться за попадание в плей-офф.
Это лето было необычным из-за ситуации с коронавирусом. Был период, что даже не был уверен, что вернусь в КХЛ. У меня недавно родился третий ребёнок. Хотел бы больше быть с семьёй. Но после предложения от «Динамо» переговорил с женой и достаточно быстро принял решение вернуться в Минск. Это хороший город, тут комфортно. Разговаривал с Крэйгом Вудкрофтом. Жду хороший сезон», — цитирует Клинкхаммера пресс-служба минского клуба.
- 6 августа 2020
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