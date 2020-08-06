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Брэндон Козун переходит в минское «Динамо»

Брэндон Козун переходит в минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Динамо» (Минск) достиг договорённости о подписании контракта с нападающим Брэндоном Козуном, информирует официальный сайт клуба из Беларуси. На этой неделе канадский нападающий присоединится к составу «зубров».

30-летний канадский нападающий последние несколько лет выступал в Континентальной хоккейной лиге за финский «Йокерит», ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ нападающий провёл 308 матчей и отметился 230 (86+144) баллами. В НХЛ форвард провёл 20 матчей за «Торонто Мэйпл Лифс». В составе сборной Канады Козун становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2010 года и серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года.

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