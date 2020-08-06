Вратарь «Авангарда» Бобков представил новый шлем

Вратарь омского хоккейного клуба «Авангард» Игорь Бобков представил новый шлем, выполненный в клубных цветах «ястребов».

Посмотреть фото можно в аккаунте «Авангарда» в «Твиттере».

По итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.