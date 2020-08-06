Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратарь «Авангарда» Бобков представил новый шлем

Вратарь «Авангарда» Бобков представил новый шлем
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь омского хоккейного клуба «Авангард» Игорь Бобков представил новый шлем, выполненный в клубных цветах «ястребов».

Посмотреть фото можно в аккаунте «Авангарда» в «Твиттере».

По итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020