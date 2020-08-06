Вратарь «Авангарда» Бобков представил новый шлем
Вратарь омского хоккейного клуба «Авангард» Игорь Бобков представил новый шлем, выполненный в клубных цветах «ястребов».
Посмотреть фото можно в аккаунте «Авангарда» в «Твиттере».
По итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
- 6 августа 2020
-
17:11
-
17:00
-
16:50
-
16:26
-
16:19
-
16:05
-
15:56
-
15:25
-
14:50
-
14:35
-
14:07
-
13:35
-
13:01
-
12:47
-
12:35
-
12:25
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:31
-
10:20
-
09:51
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
08:35
-
08:23
-
08:11
-
08:05
-
08:02
-
07:59
-
07:43
-
07:25
Партнерский контент