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Расписание игрового дня НХЛ на 6 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 6 августа
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся пять матчей розыгрыша Кубка Стэнли.

21:30 (мск). «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 3-й матч
06 августа 2020, четверг. 21:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

23:00. «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 2-й тур
06 августа 2020, четверг. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

01:30. «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 2-й тур
07 августа 2020, пятница. 01:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс

03:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 3-й матч
07 августа 2020, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто

05:30. «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз».

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 4-й матч
07 августа 2020, пятница. 05:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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