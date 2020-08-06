Расписание игрового дня НХЛ на 6 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся пять матчей розыгрыша Кубка Стэнли.



21:30 (мск). «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс».

23:00. «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз».

01:30. «Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс».

03:00. «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».

05:30. «Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.