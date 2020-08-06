Кросби: нужно почаще запирать «Монреаль» в его зоне, вынуждать нарушать правила

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение в третьем матче серии плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (3:4, 1-2 в серии).



«В первых двух матчах нам намного лучше удавалось удерживать шайбу в их зоне. Сегодня — не особо. Пожалуй, в этом и проблема. Нужно почаще запирать их в своей зоне, созидать ближе к их воротам, вынуждать их чаще нарушать правила», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

Сидни Кросби вышел на восьмое место по очкам в плей-офф НХЛ