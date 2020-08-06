Форвард Мэтт Уайт перешёл в рижское «Динамо»

Нападающий Мэтт Уайт перешёл в рижское «Динамо», сообщает официальный сайт латвийского клуба.



Напомним, в прошлом сезоне 30-летний канадский хоккеист выступал за «Нефтехимик», который расторг с ним контракт 15 марта по соглашению сторон. Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Уайт принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 34 (15+19) балла при показателе полезности "+2" и восьми минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 18 минут и 22 секунды за матч. В четырёх матчах Кубка Гагарина Уайт не сумел набрать очков, завершив плей-офф с показателем полезности "-5".



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.