Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард Мэтт Уайт перешёл в рижское «Динамо»

Форвард Мэтт Уайт перешёл в рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Мэтт Уайт перешёл в рижское «Динамо», сообщает официальный сайт латвийского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне 30-летний канадский хоккеист выступал за «Нефтехимик», который расторг с ним контракт 15 марта по соглашению сторон. Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Уайт принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 34 (15+19) балла при показателе полезности "+2" и восьми минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 18 минут и 22 секунды за матч. В четырёх матчах Кубка Гагарина Уайт не сумел набрать очков, завершив плей-офф с показателем полезности "-5".

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020