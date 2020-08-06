Козун — о переходе в минское «Динамо»: у меня есть понимание, зачем я здесь
Канадский нападающий Брэндон Козун поделился впечатлениями от перехода в минское «Динамо».
«Это будет мой шестой сезон в КХЛ. Часто бывал в Минске, поэтому есть представление о городе. Есть понимание, куда я прилетел и для чего я здесь. Это отличное место для хоккеиста: здесь всё для игры и досуга. В Минске прекрасные болельщики, понимающие игру и создающие отличную атмосферу на арене. Мне всегда нравилось играть у вас. Я знаком с Крэйгом Вудкрофтом по олимпийской сборной Канады. Помню, как играл в составе «Локомотива» в плей-офф с минским «Динамо». Тогда у «зубров» была отличная команда, теперь наша задача — быть на том же уровне», — приводит слова форварда официальный сайт команды из Беларуси.
- 6 августа 2020
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