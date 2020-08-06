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Хэмилтон, пропустивший серию с «Рейнджерс», вернулся к тренировкам

Хэмилтон, пропустивший серию с «Рейнджерс», вернулся к тренировкам
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон вернулся к тренировкам с командой, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 26-летний Хэмилтон принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. Канадский защитник забросил 14 шайб и отдал 26 результативных передач при невероятном показателе полезности "+30". Хэмилтон считался одним из претендентов на приз лучшему защитнику лиги «Норрис Трофи» по итогам сезона. Однако 17 января Даги получил перелом малоберцовой кости и не смог восстановиться к началу плей-офф.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

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