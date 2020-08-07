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Главный тренер «Сент-Луиса» прокомментировал отсутствие Тарасенко в матче с «Вегасом»

Главный тренер «Сент-Луиса» прокомментировал отсутствие Тарасенко в матче с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал отсутствие российского нападающего Владимира Тарасенко в матче квалификационного раунда Кубка Стэнли для определения посева в плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (4:6). Россиянин пропустил игру в качестве меры предосторожности.

«С ним всё будет в порядке», — подчеркнул Беруби после матча.

Из-за пятимесячного отсутствия в связи с полученной травмой плеча 28-летний Тарасенко в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 принял участие только в 10 матчах, записав на свой счёт 10 (3+7) очков при показателе полезности «0». В первом матче текущего раунда квалификационного раунда с «Колорадо Эвеланш» российский игрок отыграл 14 минут и 10 секунд, не отметившись результативными действиями, и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Берюбе: в квалификационном раунде главное для Тарасенко — почувствовать своё плечо
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