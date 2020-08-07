В КХЛ выявлено 53 случая заболевания коронавирусом среди игроков

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о результатах тестирования игроков на коронавирус.

«На шестое августа в КХЛ 53 заболевших коронавируосм, пять человек выздоровели и уже приступили к тренировкам. Мы ориентируемся на данные Роспотребнадзора. Заражённые коронавирусом игроки будут выведены из-под потолка зарплат», — передаёт Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сезон-2020/2021 начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.