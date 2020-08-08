«Нэшвилл» вылетел из Кубка Стэнли, уступив «Аризоне» в четвёртом матче серии

На арене «Роджерс Плэйс», что в Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч 1/8 финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором встречались «Аризона Койотс» и «Нэшвилл Предаторз».
В конце первого периода команда из Глендейла открыла счёт в матче, шайба на счету Михаэля Грабнера. На старте второго игрового отрезка «Аризона» удвоила преимущество, отличился Фил Кессел. Тем не менее, ещё во втором периоде «Предаторз» отыгрались благодаря шайбам Мэтта Дюшейна и Виктора Аривдсонна.
В третьем периоде соперники обменялись шайбами и исход противостояния решался в овертайме. На 66-й минуте встречи решающую шайбу забросил хоккеист «Аризоны» Брэд Ричардсон. Таким образом, «Койотс» оформили победу со счётом 4:3 и закрыли серию плей-офф со счётом 3:1.
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