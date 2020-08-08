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«Нэшвилл» вылетел из Кубка Стэнли, уступив «Аризоне» в четвёртом матче серии

«Нэшвилл» вылетел из Кубка Стэнли, уступив «Аризоне» в четвёртом матче серии
Хоккей / НХЛ 0

На арене «Роджерс Плэйс», что в Эдмонтоне (Канада) завершился четвёртый матч 1/8 финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором встречались «Аризона Койотс» и «Нэшвилл Предаторз».

В конце первого периода команда из Глендейла открыла счёт в матче, шайба на счету Михаэля Грабнера. На старте второго игрового отрезка «Аризона» удвоила преимущество, отличился Фил Кессел. Тем не менее, ещё во втором периоде «Предаторз» отыгрались благодаря шайбам Мэтта Дюшейна и Виктора Аривдсонна.

В третьем периоде соперники обменялись шайбами и исход противостояния решался в овертайме. На 66-й минуте встречи решающую шайбу забросил хоккеист «Аризоны» Брэд Ричардсон. Таким образом, «Койотс» оформили победу со счётом 4:3 и закрыли серию плей-офф со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 4-й матч
07 августа 2020, пятница. 21:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Грабнер (Экман-Ларссон) – 17:27' (5x5)   2:0 Кессел – 21:37' (5x5)   2:1 Дюшейн (Йози, Джохансен) – 24:29' (5x4)   2:2 Арвидссон (Эллис, Форсберг) – 28:26' (5x5)   3:2 Истерли (Экман-Ларссон, Келлер) – 44:21' (5x5)   3:3 Форсберг (Эллис, Гранлунд) – 59:28' (6x5)   4:3 Ричардсон (Хиностроза, Демерс) – 65:27' (5x5)
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