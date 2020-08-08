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«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Монреалю» и вылетел из Кубка Стэнли

«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Монреалю» и вылетел из Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Завершился матч 1/8 финала Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 2:0.

За «Монреаль» забивали Арттури Лехконен и Ши Уэбер. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 19 минут и 4 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности "-1".

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Монреаля».

Таким образом, «Монреаль» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Питтсбург» завершил борьбу на турнире.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 4-й матч
07 августа 2020, пятница. 23:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лехконен (Байрон) – 55:49' (5x5)   2:0 Уэбер – 59:28' (en)
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