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«Ванкувер» в овертайме победил «Миннесоту» и выиграл серию со счётом 3-1

«Ванкувер» в овертайме победил «Миннесоту» и выиграл серию со счётом 3-1
Хоккей / НХЛ 0

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся четвёртый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Миннесотой Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой «Кэнакс» в овертайме со счётом 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0).

Победную шайбу на 11-й секунде овертайма забросил защитник «Ванкувера» Кристофер Танев, который в этой встрече набрал 3 (1+2) очка. Три балла за результативность также в активе капитана «Кэнакс» Бо Хорвата (1+2). Голкипер канадского клуба Якоб Маркстрём отразил 25 бросков из 29.

Самым результативным игроком в составе «Уайлд» стал защитник Юнас Бродин, у которого две результативные передачи. Вратарь «Миннесоты» Алекс Стэлок совершил 26 сейвов.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 4-й матч
08 августа 2020, суббота. 05:45 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Канин (Цуккарелло, Бродин) – 02:58' (5x4)   1:1 Пирсон (Хорват, Танев) – 12:52' (5x5)   2:1 Стаал (Фолиньо, Фиала) – 13:32' (5x5)   3:1 Эрикссон Эк (Паризе, Бродин) – 25:39' (5x5)   3:2 Саттер (Хьюз, Хорват) – 27:20' (5x5)   3:3 Хьюз (Миллер, Петтерссон) – 28:44' (5x4)   4:3 Штурм (Сперджен) – 39:08' (5x5)   4:4 Хорват (Пирсон, Танев) – 54:14' (5x5)   4:5 Танев – 60:11' (5x5)

Таким образом, канадский клуб выиграл в серии со счётом 3-1, «Миннесота» выбыла из борьбы за Кубок Стэнли.

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