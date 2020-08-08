«Ванкувер» в овертайме победил «Миннесоту» и выиграл серию со счётом 3-1

На арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся четвёртый матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Миннесотой Уайлд» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой «Кэнакс» в овертайме со счётом 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0).
Победную шайбу на 11-й секунде овертайма забросил защитник «Ванкувера» Кристофер Танев, который в этой встрече набрал 3 (1+2) очка. Три балла за результативность также в активе капитана «Кэнакс» Бо Хорвата (1+2). Голкипер канадского клуба Якоб Маркстрём отразил 25 бросков из 29.
Самым результативным игроком в составе «Уайлд» стал защитник Юнас Бродин, у которого две результативные передачи. Вратарь «Миннесоты» Алекс Стэлок совершил 26 сейвов.
Таким образом, канадский клуб выиграл в серии со счётом 3-1, «Миннесота» выбыла из борьбы за Кубок Стэнли.
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