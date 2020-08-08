Киф — о камбэке «Торонто»: хоккей — весёлая игра, сегодня мы показали стойкость

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал победу в четвёртом матче серии плей-ин в Восточной конференции с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 ОТ, 2-2). В ходе матча «кленовые листья» уступали со счётом 0:3, но одержали победу, сравняв счёт за 23 секунды до конца игры.
«Было бы очень грустно, если всё закончилось так, как всё могло закончиться. Но хоккей — весёлая игра. Очень и очень весёлая. Сегодня мы показали стойкость, за что были вознаграждены фортуной», ─ приводит слова Кифа пресс-служба лиги.
Напомним, что в 3-м матче серии квалификационного раунда Кубка Стэнли «Коламбус» отыгрался с 0:3 после середины 2-го периода благодаря хет-трику Пьер-Люка Дюбуа. «Торонто» стал первой командой в истории НХЛ, которая упустил преимущество в три шайбы в прошлой встрече и уступил в ней, а уже в следующей игре отыгрался с 0:3 и выиграл матч.
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