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«Торонто» отыгрался с 0:3 и выиграл встречу с «Коламбусом», сравняв счёт в серии – 2:2

«Торонто» отыгрался с 0:3 и выиграл встречу с «Коламбусом», сравняв счёт в серии – 2:2
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скоттиабанк-Арена» завершился 4-й матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между командами Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в овертайме одержали номинальные гости, игроки «Лифс», со счётом 4:3. Счёт в серии ничейный – 2:2.

После середины 3-го периода игроки «Коламбуса» вели в счёте 3:0 благодаря заброшенным шайбам Кэма Аткинсона, Владислава Гаврикова и Буна Дженнера. Однако невероятным образом «Джекетс» не смогли удержать преимущество, пропустив трижды в оставшиеся 6 минут встречи. Сначала размочил счёт нападающий «Торонто» Вильям Нюландер, а уже спустя 50 секунд Джон Таварес сократил отставание в счёте до минимального. За 23 секунды до конца встречи от вылета «Торонто» из Кубка Стэнли спас Зак Хайман. В середине первого овертайма Остон Мэттьюс принёс «Лифс» победу в этой встречe, а счёт в серии стал ничейным.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 4-й матч
08 августа 2020, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Аткинсон (Дюбуа, Мерзликин) – 03:58' (5x5)   2:0 Гавриков (Савар, Тексье) – 24:40' (5x5)   3:0 Дженнер (Фолиньо) – 54:18' (5x5)   3:1 Нюландер (Хайман, Марнер) – 56:03' (6x5)   3:2 Таварес (Мэттьюс, Марнер) – 56:54' (6x5)   3:3 Хайман (Мэттьюс, Нюландер) – 59:37' (6x5)   3:4 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 73:10' (5x4)
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