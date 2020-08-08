«Торонто» отыгрался с 0:3 и выиграл встречу с «Коламбусом», сравняв счёт в серии – 2:2

В Торонто (Канада) на стадионе «Скоттиабанк-Арена» завершился 4-й матч серии квалификационного раунда Кубка Стэнли между командами Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в овертайме одержали номинальные гости, игроки «Лифс», со счётом 4:3. Счёт в серии ничейный – 2:2.
После середины 3-го периода игроки «Коламбуса» вели в счёте 3:0 благодаря заброшенным шайбам Кэма Аткинсона, Владислава Гаврикова и Буна Дженнера. Однако невероятным образом «Джекетс» не смогли удержать преимущество, пропустив трижды в оставшиеся 6 минут встречи. Сначала размочил счёт нападающий «Торонто» Вильям Нюландер, а уже спустя 50 секунд Джон Таварес сократил отставание в счёте до минимального. За 23 секунды до конца встречи от вылета «Торонто» из Кубка Стэнли спас Зак Хайман. В середине первого овертайма Остон Мэттьюс принёс «Лифс» победу в этой встречe, а счёт в серии стал ничейным.
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