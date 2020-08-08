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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось шесть матчей серий плей-ин.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» ─ 1:5 (1-3). Дубль в составе победителей на счету форварда Энтони Бовиллье. По два очка за результативность в «Айлендерс» набрали Мэтью Барзал (1+1) и Джош Бейли (0+2). Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 37.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 4-й матч
07 августа 2020, пятница. 19:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бовиллье (Бейли, Нельсон) – 11:32' (5x5)   0:2 Бовиллье (Барзал, Пулок) – 15:10' (5x5)   1:2 Хоффман (Юбердо, Барков) – 18:41' (5x4)   1:3 Нельсон (Бейли, Тэйвз) – 28:01' (5x4)   1:4 Барзал (Эберле) – 50:34' (5x5)   1:5 Пажо (Комаров) – 57:17' (en)

«Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз» ─ 4:3 ОТ (3-1).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 4-й матч
07 августа 2020, пятница. 21:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Грабнер (Экман-Ларссон) – 17:27' (5x5)   2:0 Кессел – 21:37' (5x5)   2:1 Дюшейн (Йози, Джохансен) – 24:29' (5x4)   2:2 Арвидссон (Эллис, Форсберг) – 28:26' (5x5)   3:2 Истерли (Экман-Ларссон, Келлер) – 44:21' (5x5)   3:3 Форсберг (Эллис, Гранлунд) – 59:28' (6x5)   4:3 Ричардсон (Хиностроза, Демерс) – 65:27' (5x5)

«Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» ─ 2:0 (3-1).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 4-й матч
07 августа 2020, пятница. 23:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Лехконен (Байрон) – 55:49' (5x5)   2:0 Уэбер – 59:28' (en)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» ─ 3:2 (3-1).

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 4-й матч
08 августа 2020, суббота. 01:45 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Арчибальд (Макдэвид, Нурс) – 00:45' (5x5)   1:1 Саад (Мёрфи, Тэйвз) – 05:16' (5x5)   2:1 Хаймор (Кит, Карпентер) – 07:56' (5x5)   2:2 Ньюджент-Хопкинс (Нил, Макдэвид) – 22:02' (5x5)   3:2 Кубалик (Тэйвз) – 48:30' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» ─ 3:4 ОТ (2-2). После середины 3-го периода игроки «Коламбуса» вели в счёте 3:0. Однако невероятным образом «Джекетс» не смогли удержать преимущество, пропустив трижды в оставшиеся 4 минуты встречи. В середине первого овертайма Остон Мэттьюс принёс «Лифс» победу в этой встречe, а счёт в серии стал ничейным.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 4-й матч
08 августа 2020, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Аткинсон (Дюбуа, Мерзликин) – 03:58' (5x5)   2:0 Гавриков (Савар, Тексье) – 24:40' (5x5)   3:0 Дженнер (Фолиньо) – 54:18' (5x5)   3:1 Нюландер (Хайман, Марнер) – 56:03' (6x5)   3:2 Таварес (Мэттьюс, Марнер) – 56:54' (6x5)   3:3 Хайман (Мэттьюс, Нюландер) – 59:37' (6x5)   3:4 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 73:10' (5x4)

«Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» ─ 4:5 ОТ (1-3). Победную шайбу на 11-й секунде овертайма забросил защитник «Ванкувера» Кристофер Танев, который в этой встрече набрал 3 (1+2) очка.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Запад. 4-й матч
08 августа 2020, суббота. 05:45 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Канин (Цуккарелло, Бродин) – 02:58' (5x4)   1:1 Пирсон (Хорват, Танев) – 12:52' (5x5)   2:1 Стаал (Фолиньо, Фиала) – 13:32' (5x5)   3:1 Эрикссон Эк (Паризе, Бродин) – 25:39' (5x5)   3:2 Саттер (Хьюз, Хорват) – 27:20' (5x5)   3:3 Хьюз (Миллер, Петтерссон) – 28:44' (5x4)   4:3 Штурм (Сперджен) – 39:08' (5x5)   4:4 Хорват (Пирсон, Танев) – 54:14' (5x5)   4:5 Танев – 60:11' (5x5)
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