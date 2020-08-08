Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось шесть матчей серий плей-ин.

«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» ─ 1:5 (1-3). Дубль в составе победителей на счету форварда Энтони Бовиллье. По два очка за результативность в «Айлендерс» набрали Мэтью Барзал (1+1) и Джош Бейли (0+2). Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 33 броска из 37.

«Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз» ─ 4:3 ОТ (3-1).

«Монреаль Канадиенс» — «Питтсбург Пингвинз» ─ 2:0 (3-1).

«Чикаго Блэкхоукс» — «Эдмонтон Ойлерз» ─ 3:2 (3-1).

«Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» ─ 3:4 ОТ (2-2). После середины 3-го периода игроки «Коламбуса» вели в счёте 3:0. Однако невероятным образом «Джекетс» не смогли удержать преимущество, пропустив трижды в оставшиеся 4 минуты встречи. В середине первого овертайма Остон Мэттьюс принёс «Лифс» победу в этой встречe, а счёт в серии стал ничейным.

«Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» ─ 4:5 ОТ (1-3). Победную шайбу на 11-й секунде овертайма забросил защитник «Ванкувера» Кристофер Танев, который в этой встрече набрал 3 (1+2) очка.