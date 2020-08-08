Игорь Ларионов прокомментировал возможную отмену молодёжного чемпионата мира
Главный тренер олимпийской сборной России U20 Игорь Ларионов прокомментировал возможную отмену МЧМ-2021.
«Пока не было заявлений об отмене чемпионата мира. Знаю, что уже 1 декабря стартует сезон в CHL. Для канадцев чемпионат мира — большой турнир. Нахожусь на связи с представителем Федерации хоккея Канады Томом Ренни. Наверное, обнадёживающие новости о чемпионате мира появятся ближе к концу августа, когда войдёт в разгар плей-офф Национальной хоккейной лиги. Всё зависит от ситуации в провинции Альберта, где находятся Эдмонтон и Ред Дир. Дальше будем смотреть по ситуации. Решение — за медицинским департаментом Канады. Верю, что всё будет нормально», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 августа 2020
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