Игорь Ларионов прокомментировал возможную отмену молодёжного чемпионата мира

Главный тренер олимпийской сборной России U20 Игорь Ларионов прокомментировал возможную отмену МЧМ-2021.



«Пока не было заявлений об отмене чемпионата мира. Знаю, что уже 1 декабря стартует сезон в CHL. Для канадцев чемпионат мира — большой турнир. Нахожусь на связи с представителем Федерации хоккея Канады Томом Ренни. Наверное, обнадёживающие новости о чемпионате мира появятся ближе к концу августа, когда войдёт в разгар плей-офф Национальной хоккейной лиги. Всё зависит от ситуации в провинции Альберта, где находятся Эдмонтон и Ред Дир. Дальше будем смотреть по ситуации. Решение — за медицинским департаментом Канады. Верю, что всё будет нормально», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.