Хартикайнен: если просто посмотрю на бутылку пива, поправлюсь на килограмм

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен рассказал, как проходит тренировочный процесс перед сезоном.



«Усиленно тренируемся. Три-четыре дня активной работы, а потом выходной. Раньше бывало по 11 дней беспрерывной работы с тремя тренировками в день! Многое изменилось, в том числе и отношение игроков к занятиям. Раньше они могли приехать с лишним весом, а сейчас уже в первые дни лагерей готовы к старту чемпионата.



Тяжело ли было поддерживать форму во время карантина? Не выходил на лёд месяца четыре. Конечно, был лишний вес, он очень легко набирается. Мне не нужно даже открывать бутылку пива – если просто посмотрю на неё, то поправлюсь на килограмм. Но я был в форме, когда приехал в Уфу, а перед сезоном ещё пара килограммов уйдёт», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.