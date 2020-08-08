Р. Ротенберг: сборная России ставит себе в качестве ориентира «Ливерпуль» и «Барселону»
Глава штаба сборной России и вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал об ориентировании национальной команды на футбольные клубы «Ливерпуль» и «Барселона». Функционер рассказал и о важности прессинга.
«В сборной России по хоккею мы ставим в качестве индикатора лучшие команды мира. Не только в хоккее. «Барселона» и «Ливерпуль» — лучшие команды в мире. Мы на этом сошлись с Ларионовым.
Прессинг, игра в атаке — то, что у нас было. В СССР у Виктора Тихонова были элементы того, что в Германии называют гегенпрессингом. Хотим доказать, что мы можем доминировать на мировом уровне. Хотим показывать пример, чтобы на нас соперники смотрели. При этом не закрываемся от современных тенденций», — сказал Ротенберг в эфире клубного телевидения «Сочи».
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