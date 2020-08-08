Купер: в спекуляциях по поводу Стэмкоса нет смысла. Он очень старается вернуться

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал отсутствие нападающего Стивена Стэмкоса, залечивающего травму.



«Когда он будет готов к возвращению, сообщу. Но больше в спекуляциях смысла нет. Он выбыл на неопределенный срок, пока не станет известно чего-то другого. Дам знать, когда это случится. Вы должны знать, что он очень старается и жаждет вернуться. Конечно, мы хотим его возвращения. Когда время придёт, сообщу», — приводит слова Купера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.