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Брагин: не скажу, что у СКА на турнире всё шло по нисходящей. Всё решили мелкие нюансы

Брагин: не скажу, что у СКА на турнире всё шло по нисходящей. Всё решили мелкие нюансы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:3).

«Получилась хорошая серия из четырёх матчей с хорошим соперником. Увидели, над чем нужно работать. Есть ещё время, чтобы подчистить недостатки и всё улучшить. Я не скажу, что у нас на этом турнире всё шло по нисходящей. Немного в третьем матче потеряли концентрацию после двух уверенных побед. А сегодня был хороший матч с обеих сторон, всё решили мелкие нюансы.

Вей приехал позже в команду, и видно, что сейчас находится ещё не в тех кондициях. Много работы в Новогорске проделали, поэтому нет такой свежести. Будем искать варианты в звеньях, но если нас всё будет устраивать, ротация будет минимальной.

Аскаров и Спиридонов — молодые ребята, которые входят в нашу систему. На этом турнире соперник у них был не тот, чтобы делать выводы», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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