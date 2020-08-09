Защитник «Тампы» Хедман получил травму и разбил клюшку об ограждение, уходя в раздевалку

В Национальной хоккейной лиге состоялся матч посева плей-офф между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Филадельфией Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Филадельфии».

Не смог доиграть матч из-за травмы защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман. В первом периоде шведский хоккеист неудачно поставил ногу при развороте, потерял равновесие и упал на лёд. Уходя в раздевалку, Виктор не мог сдержать негативных эмоций и разбил свою клюшку об ограждение.

Видео травмы Хедмана можно посмотреть в «Твиттере».

После этого поражения «Тампа» получила второй номер посева и проведёт серию в первом раунде плей-офф с победителем пары «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс».