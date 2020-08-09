Вайсфельд – о коронавирусе в КХЛ: есть же вариант с молодёжной командой. Это хороший ход

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал тот факт, что в новом сезоне КХЛ клубам будут засчитывать техническое поражение в случае вспышки коронавируса из-за несоблюдения медицинского контроля.
«Не пострадает ли из-за этого спортивный принцип? Спортивный принцип страдает, когда правила меняются в ходе соревнований. Отыграли полчемпионата, а потом начинают чего-то новое придумывать. А сейчас лига как раз объявила правила перед началом сезона, они всем понятны.
Ну а как ещё действовать в нынешней ситуации? Ведь ясно, что эта мера из серии «не дай бог». А на самом деле все надеются, что всё будет хорошо. Думаю, обязательную медицинскую профилактику все клубы лиги будут соблюдать. А если вспышка инфекции всё же где-то произойдёт, то есть же ещё вариант с заменой основной команды на молодёжную. Это хороший ход. Ведь в системе клуба 60 человек. Они же для чего-то там находятся, вот и пускай работают. Сдюжат ли совсем молодые пацаны против мужиков? Ну им же не по 12 лет! Так что травм не опасался бы. Взрослые ребята, мечтают о КХЛ. И многие их сверстники там уже играют.
Помню, у нас в «Кузне» был молодёжный состав. Парни росли как на дрожжах. Тогда было много разговоров про новокузнецкую школу. Все школы работают приблизительно одинаково. Просто в «Металлурге» тогда условия диктовали доверять молодым. Ну что, мы Сорокина поставили в 16 лет в ворота, потому что уже тогда видели в нём великого голкипера? Нет, нас жизнь заставила. И многие тогда заиграли. Так что для молодых ребят такой опыт — огромная польза в развитии», – приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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