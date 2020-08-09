Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Амур» по буллитам обыграл «Витязь» в контрольном матче

«Амур» по буллитам обыграл «Витязь» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеисты хабаровского «Амура» обыграли подмосковный «Витязь» в контрольном матче. Встреча, прошедшая 9 августа в Подольске без зрителей, завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостевой команды.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил форвард «Амура» Никита Феоктистов. Голами в основное время в составе победителей отметились Александр Кузнецов и Денис Голубев. У «Витязя» шайбы забросили Данила Моисеев и Святослав Гребенщиков.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 августа 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Моисеев – 21:17' (5x5)   2:0 Гребенщиков (Даугавиньш, Дергачёв) – 22:31' (5x5)   2:1 Кузнецов (Величкин, Игнатович) – 24:02' (5x5)   2:2 Голубев – 59:32' (6x5)   2:3 Феоктистов – 65:00' (ПБ)

Ранее стало известно, что «Амур» начнёт новый регулярный чемпионат КХЛ 3 сентября выездным матчем с «Северсталью», «Витязь» 4 сентября в гостях сыграет с «Ак Барсом». Полный календарь КХЛ будет представлен вечером 7 августа.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020