«Амур» по буллитам обыграл «Витязь» в контрольном матче

Хоккеисты хабаровского «Амура» обыграли подмосковный «Витязь» в контрольном матче. Встреча, прошедшая 9 августа в Подольске без зрителей, завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостевой команды.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил форвард «Амура» Никита Феоктистов. Голами в основное время в составе победителей отметились Александр Кузнецов и Денис Голубев. У «Витязя» шайбы забросили Данила Моисеев и Святослав Гребенщиков.

Ранее стало известно, что «Амур» начнёт новый регулярный чемпионат КХЛ 3 сентября выездным матчем с «Северсталью», «Витязь» 4 сентября в гостях сыграет с «Ак Барсом». Полный календарь КХЛ будет представлен вечером 7 августа.