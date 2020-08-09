Контрольные матчи «Ак Барса» с ЦСКА и «Динамо» в Москве отменены

По взаимному решению клубов казанский «Ак Барс» не сыграет с ЦСКА и «Динамо» в Москве, информирует аккаунт «Ак Барса» в «Твиттере». Сообщается, что контрольные матчи отменены из-за возможных рисков, связанных с коронавирусной инфекцией.



Расписание регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Казанский «Ак Барс» по итогам регулярного чемпионата стал лучшей командой Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина подопечные Дмитрия Квартальнова уверенно обыграли нижнекамский «Нефтехимик» — 4-0, после чего плей-офф был остановлен. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.