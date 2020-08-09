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Ковалёв: если игрок проявит себя на сборах, то останется в «Куньлуне»

Ковалёв: если игрок проявит себя на сборах, то останется в «Куньлуне»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв обратился к группе игроков после подписания пробных контрактов.

«Если кто-то проявит себя на сборах и докажет, что достоин быть в команде, он в ней и будет. Всё решится здесь, у каждого из вас есть возможность остаться в команде. Так что работайте и не думайте ни о чём постороннем», — приводит слова тренера официальный аккаунт «Куньлуня» в «Твиттере».

Китайский клуб заключил пробные контракты с вратарями Дмитрием Шикиным, Иваном Налимовым, Игорем Сапрыкиным, защитником Русланом Педаном, форвардами Дмитрием Архиповым, Константином Глазачевым, Антоном Глинкиным, Егором Дугиным, Глебом Зыряновым, Максимом Казаковым, Александром Китаровым, Максимом Кицыным, Дмитрием Лугиным, Павлом Макаренко, Андреем Максимовым, Артёмом Пеньковским.

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