Кравец: у «Витязя» вышли на лёд иностранцы, которые тренировались лишь три дня
Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги проигранного контрольного матча с хабаровским «Амуром» (2:3 Б).
«В первом матче мы проверяли тех ребят, у кого пробные контракты. Во второй игре «Витязь» смотрелся лучше. Вышли на лёд иностранцы, которые тренировались лишь три дня. При счёте 2:1 нужно верно выполнять тренерские установки. Не теряем оптимизма!» — приводит слова тренера официальная группа «Витязя» во «ВКонтакте».
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил форвард «Амура» Никита Феоктистов. Голами в основное время в составе победителей отметились Александр Кузнецов и Денис Голубев. У «Витязя» шайбы забросили Данила Моисеев и Святослав Гребенщиков.
- 9 августа 2020
-
20:02
-
19:36
-
19:25
-
19:14
-
18:48
-
18:24
-
18:01
-
17:26
-
17:00
-
17:00
-
16:45
-
16:11
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:07
-
14:48
-
14:04
-
13:59
-
13:51
-
13:41
-
12:58
-
12:50
-
12:36
-
11:54
-
11:49
-
11:30
-
10:54
-
10:40
-
10:32
-
10:17
-
09:52
-
09:30
-
09:05
-
08:58
Партнерский контент