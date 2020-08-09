Кравец: у «Витязя» вышли на лёд иностранцы, которые тренировались лишь три дня

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги проигранного контрольного матча с хабаровским «Амуром» (2:3 Б).



«В первом матче мы проверяли тех ребят, у кого пробные контракты. Во второй игре «Витязь» смотрелся лучше. Вышли на лёд иностранцы, которые тренировались лишь три дня. При счёте 2:1 нужно верно выполнять тренерские установки. Не теряем оптимизма!» — приводит слова тренера официальная группа «Витязя» во «ВКонтакте».



Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил форвард «Амура» Никита Феоктистов. Голами в основное время в составе победителей отметились Александр Кузнецов и Денис Голубев. У «Витязя» шайбы забросили Данила Моисеев и Святослав Гребенщиков.