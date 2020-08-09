Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вашингтон» победил «Бостон», Ковальчук отметился результативной передачей

«Вашингтон» победил «Бостон», Ковальчук отметился результативной передачей
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» провели заключительный матч квалификационного этапа розыгрыша Кубка Стэнли. Победу со счётом 2:1 одержала команда Тодда Рирдена, для которой успех стал первым на квалификационном этапе. «Бостон» проиграл все три матча.

Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, за 16 секунд до перерыва шайбу забросил нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, реализовавший численное преимущество. Во втором периоде голов забито не было. На 43-й минуте «столичные» упрочили преимущество, точный бросок удался форварду Тому Уилсону. Ассистентом выступил россиянин Илья Ковальчук. В середине третьего периода нападающий Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.

Расписание матчей Кубка Стэнли 2020 года

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Восток. 3-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Оши – 19:44' (5x5)   2:0 Уилсон (Ковальчук, Кемпны) – 42:49' (5x5)   2:1 Дебраск (Каше, Крейчи) – 50:30' (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020