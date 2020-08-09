«Вашингтон» победил «Бостон», Ковальчук отметился результативной передачей

Клубы Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» провели заключительный матч квалификационного этапа розыгрыша Кубка Стэнли. Победу со счётом 2:1 одержала команда Тодда Рирдена, для которой успех стал первым на квалификационном этапе. «Бостон» проиграл все три матча.



Счёт во встрече был открыт в концовке первого периода, за 16 секунд до перерыва шайбу забросил нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, реализовавший численное преимущество. Во втором периоде голов забито не было. На 43-й минуте «столичные» упрочили преимущество, точный бросок удался форварду Тому Уилсону. Ассистентом выступил россиянин Илья Ковальчук. В середине третьего периода нападающий Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.



Расписание матчей Кубка Стэнли 2020 года

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