Бекстрём: у меня ещё не было тренера, который читал бы игру так же, как Рирден

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о работе главного тренера клуба Тодда Рирдена.



«Рирден привносит большое количество энергии на скамейку запасных, он всегда позитивно настроен. У меня ещё не было тренера, который читал бы игру так же, как он. Он очень умен. Это то, что он привносит на скамейку», – приводит слова Бекстрёма Washington Post.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи плей-офф проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.