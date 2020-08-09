Бекстрём: у меня ещё не было тренера, который читал бы игру так же, как Рирден

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о работе главного тренера клуба Тодда Рирдена.
«Рирден привносит большое количество энергии на скамейку запасных, он всегда позитивно настроен. У меня ещё не было тренера, который читал бы игру так же, как он. Он очень умен. Это то, что он привносит на скамейку», – приводит слова Бекстрёма Washington Post.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи плей-офф проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
- 9 августа 2020
-
23:52
-
23:15
-
22:47
-
22:07
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:01
-
20:40
-
20:02
-
19:36
-
19:25
-
19:14
-
18:48
-
18:24
-
18:01
-
17:26
-
17:00
-
17:00
-
16:45
-
16:11
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
15:07
-
14:48
-
14:04
-
13:59
-
13:51
-
13:41
-
12:58
-
12:50
-
12:36
-
11:54
-
11:49