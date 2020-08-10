«Коламбус» обыграл «Торонто» и встретится с «Тампой» в первом раунде плей-офф

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». «Коламбус» одержал в этой встрече победу со счётом 3:0, выиграл серию со счётом 3-2 и стал участником первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Счёт ещё на седьмой минуте открыл Зак Веренски. За девять минут до финальной сирены Лиам Фуди с передач Густава Нюквиста и Сета Джонса удвоил преимущество «Блю Джекетс». Третья шайба — на счету Ника Фолиньо, поразившего пустые ворота в самом конце игры. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 20 минут 13 секунд, результативными действиями не отметился. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отыграл 10 минут 28 секунд, также без результативных действий.

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В первом раунде плей-офф «Коламбус» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».