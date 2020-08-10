Тротц: играть против «Вашингтона» — настоящий вызов. Мы хотели сыграть с такой командой
Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал тот факт, что в первом раунде Кубка Стэнли его команда встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, Тротц несколько лет возглавлял «столичных» и выиграл с клубом первый в его истории Кубок Стэнли. После победы специалист покинул «Вашингтон».
Расписание матчей розыгрыша Кубка Стэнли 2020 года.
«Мы надеялись выйти в плей-офф и встретиться там с такой командой, как „Кэпиталз“. Об этом мы думали. Сегодня особенный день. Наш тренерский штаб и те ребята смогли добиться многого. Эмоции и переживания били через край. Играть против них — настоящий вызов. Я их знаю», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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