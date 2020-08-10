Тренер «Торонто»: немного удачи — и результат мог быть другим

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал поражение в серии с «Коламбус Блю Джекетс» (2-3).



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«Немного удачи — и результат мог быть другим. У нас было достаточно шансов забросить больше шайб, чем получилось на самом деле», — приводит слова Кифа Sportsnet.



Напомним, «Торонто» в третий раз подряд проиграл решающий матч серии плей-офф. В сезоне-2017/2018 «кленовые листья» уступили в седьмом матче первого раунда плей-офф «Бостону» 3-4, в сезоне-2018/2019 «Торонто» также дошёл в серии с «Брюинз» до седьмого матча и уступил в нём. В текущем сезоне серия проводилась до пяти побед, и «Торонто» уступил «Коламбусу» в пятой игре.