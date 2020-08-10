Капризов получил рабочую визу США и прибудет в Миннеаполис

Новичок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов получил рабочую американскую визу и сегодня прилетит в Миннеаполис, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Майкл Руссо. Сообщается, что в первый день российский хоккеист осмотрит тренировочную базу «дикарей».
Россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения. Ранее «Уайлд» пригласили Капризова в свой тренировочный лагерь. Россиянин не будет принимать участие в оставшихся матчах сезона.
Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач.
- 10 августа 2020
-
12:52
-
12:43
-
12:24
-
11:47
-
11:16
-
10:55
-
10:43
-
10:08
-
09:55
-
09:41
-
09:15
-
09:03
-
08:54
-
08:40
-
08:33
-
08:23
-
08:05
-
07:41
-
06:35
-
05:42
-
05:29
-
04:44
-
02:15
-
01:20
- 9 августа 2020
-
23:52
-
23:15
-
22:47
-
22:07
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:01
-
20:40
-
20:02
-
19:36