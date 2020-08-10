Стиллман: в «Адмирале» не только не платили зарплаты. Не хватало даже на шнурки и визоры

Член тренерского штаба «Металлурга» Фредрик Стиллман рассказал, как оказался в Континентальной хоккейной лиге.



«Немного смешная история получилась. Не нашёл общего языка с новым руководством родного клуба, остался без работы. И однажды мне позвонил Дэвид Немировски, который тогда был ассистентом менеджера в «Адмирале». На его предложение войти в тренерский штаб команды Владивостока согласился не раздумывая. Звонок застал меня за рулём, по приезде домой решил найти новое место работы на карте. Смотрю правее, правее, правее: «Да где же он?! Боже! Он ведь на обратной стороне планеты! Куда я попал?!» Там я провёл два очень хороших года. Город красивый, много классных ресторанов, океан, роскошные закаты, отличные люди.



По игре всё было неплохо: в первый год мы финишировали пятыми в конференции и дали бой «Сибири» в плей-офф; в следующем сезоне после провального старта неплохо закончили регулярку и в четвертьфинале с «Авангардом» дотянули серию до шестого матча. Но… проблемы с деньгами. Третий год стал кошмаром.



Отставка Андриевского? Ничего полезного в этой отставке не было. Александр мне очень нравился, он хороший тренер и хороший человек. А ситуация не поменялась — игроки те же, остальные люди те же. И проблемы тоже. Нам не только не платили зарплаты, порой не хватало даже шнурков для коньков и визоров для шлемов. А потом просто уволили всех сразу — тренеров, менеджеров», — цитирует Стиллмана официальный сайт «Металлурга».