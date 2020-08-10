Корписало: не думаю, что у «Торонто» было много моментов

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Йоонас Корписало подвёл итоги решающего матча серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:0, 3-2 в серии).



«На протяжении всей игры видишь, что партнёры упорно сражаются перед тобой, и тоже хочется внести свой вклад, попытаться сплотиться с командой и сделать всё возможное, в том числе важные сейвы в нужные моменты. Не думаю, что у соперника было слишком много моментов. Парни проделали отличную работу перед воротами», — приводит слова Корписало официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт уже на седьмой минуте открыл Зак Веренски. За девять минут до финальной сирены Лиам Фуди с передач Густава Нюквиста и Сета Джонса удвоил преимущество «Блю Джекетс». Третья шайба — на счету Ника Фолиньо, поразившего пустые ворота в самом конце игры. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 20 минут 13 секунд и результативными действиями не отметился. Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отыграл 10 минут 28 секунд, также без результативных действий.