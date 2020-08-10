Боунесс — о Худобине: у Добби лёгкий и весёлый характер, но он настоящий спортсмен

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс после матча с «Сент-Луис Блюз» (2:1 Б) прокомментировал игру российского голкипера Антона Худобина.



«Когда мы выпускаем Добби на лёд, мы всегда знаем, что получим на выходе: он будет бороться за каждую шайбу и делать всё для победы команды. Да, у него очень лёгкий и весёлый характер в раздевалке, но когда он выходит на площадку, то в нём виден настоящий спортсмен. Он проводит прекрасный год», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи плей-офф проходят в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.