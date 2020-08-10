Дэйл Тэллон официально покинул «Флориду». Клуб ищет нового генерального менеджера

Дэйл Тэллон покинул пост генерального менеджера «Флориды Пантерз», информирует официальный сайт американского клуба. У специалиста истёк контракт, новое соглашение предложено не было. Клуб начал поиски нового специалиста.
69-летний функционер работал генменеджером «Пантерз» с 2010 года. Под его руководством команда в регулярном чемпионате заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии квалификационного раунда Кубка Стэнли «Флорида» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1-3.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.
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