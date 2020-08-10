Павелски: Худобин – яркая личность. Его очень уважают в раздевалке «Далласа»

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Джо Павелски после матча с «Сент-Луис Блюз» (2:1 Б) прокомментировал игру российского голкипера Антона Худобина.

«Он бьётся на льду и выкладывается там, но в раздевалке он оказывает на всех успокаивающее влияние. Насколько это яркая личность, настолько он хорош в игре. Его очень уважают в раздевалке, он произносит множество правильных вещей», – приводит слова Павелски пресс-служба лиги.

Таким образом, уступив во всех трёх встречах кругового квалификационного турнира, «Сент-Луис Блюз» под 4-м номером посева встретится с «Ванкувер Кэнакс», имеющим 7-й номер посева, а «Даллас Старз» (3-й) сыграет с «Калгари Флэймз» (8-й). Противостояния пройдут в классическом формате – серии до 4 побед.